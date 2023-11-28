قوة خاصة لجيش الاحتلال تقتحم مدينة طوباس بالضفة الغربية

الوكيل الإخباري- اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة طوباس وطوقت منزلا فيها وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .

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وتشهد قرى وبلدات ومخيمات ومدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.



وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي/ تشرين الأول الماضي.



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