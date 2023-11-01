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شهيدان جراء القصف الإسرائيلي لمخيم جنين

الأربعاء، 01-11-2023 07:19 ص

بيان تحذيري صادر عن "عرين الأسود"

عرين


الوكيل الاخباري - وجهت مجموعات عرين الأسود في الضفة الغربية رسالة لكل مسلحي الضفة لتصحيح بوصلتهم وتوجيه سلاحهم ضد الاحتلال، محذرة أن من يفعل عكس ذلك يضع نفسه في صف العملاء والمتخاذلين.

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وقال العرين في بيان صحفي: "لا بارك الله بك ولا ببندقيتك إن لم تشتبك في هذه المعركة التي سيسجلها التاريخ، فإما أن تسجل نفسك في صف من شارك فيها وأنتصر أو أن تسجل نفسك مع العملاء والمتخاذلين".


وزاد: "آلاف البنادق التي يمتلكها شباب الضفة آن لها أن تخرج وأن تعرف بوصلتها، لا مبرر لكل بالغ عاقل أن يتأخر عن هذه المعركة بكل ما يملك من وسيلة وبالذات من يمتلكون السلاح".


وجدد العرين دعوته للإضراب الشامل في كل مدن الضفة والاشتباك في كافة الميادين وأضاف: "ونؤكد لن يعود أي مظهر من مظاهر الحياة الطبيعية في الضفة الغربية حتى انتهاء المعركة".


وأشار العرين في بيانه إلى أن الاحتلال ينتهج سياسة التعتيم الاعلامي على ما يقوم به مقاومي الضفة من عمليات وأن غزة ليست وحدها، حيث قدمت الضفة خلال أيام شهداء مالم تقدمه في عام كامل. 


 وتابع: "الضفة الغربية على عهدها ووعدها، الاحتلال يعتم تعتيم كامل على كل اشتباك يقع في الضفة الغربية؟ نخاطبكم الآن وجنين ومخيمها في أوج اشتباكها ونابلس تشتبك وبيت أمر تشتبك".


وختم العرين بيانه محذرًا الاحتلال: "لن يستطيع هذا العدو احتمال ما يخطط ويحاك له في كل الساحات حتى يوم الجمعة القادم بإذن الله".

 

صفا


 




 

 


 

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