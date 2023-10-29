كتائب القسام تحذر - بيان

الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى منذ اللحظة الأولى لعدوانه على قطاع غزة إلى نشر عشرات التصريحات الأمنية والمعلومات والأخبار المضللة من قبل قادته وناطقيه وإعلامه الموجه لتحقيق عدة أهداف.



وأضافت كتائب القسام، أن أبرز أهداف تلك التصريحات والمعلومات والأخبار المضللة إرباك الجبهة الداخلية لقطاع غزة وتحطيم الروح المعنوية للفلسطينيين وتشويه صورة المقاومة والحصول على معلومات أمنية.



وحذرت من التساوق مع رواية العدو الموجهة، وضرورة تجنب نقل أو ترجمة كل ما يُنشر عبر إعلامه دون الفحص أو الضبط أو التحقق من أهدافه، كما نصحت بضرورة عدم التفاعل مع صفحات العدو، حيث أنها تهدف لتمرير روايته الأمنية.

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