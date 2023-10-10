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الثلاثاء، 10-10-2023 06:06 م

كتائب القسام: هذا ما سنفعله بعد قصف عسقلان

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الوكيل الاخباري - في تغريدة لها عبر حسابها على تليجرام تزامنت مع بدء قصف عسقلان قالت كتائب القسام: التهجير بالتهجير.

وهددت كتائب القسام بأنه في حال لم يوقف الاحتلال سياسة تهجير المدنيين ستواصل القسام دك مدينة عسقلان حتى تهجيرها، ثم ستنتقل لتهجير مدينة أخرى.

وكان الناطق باسم جيش الاحتلال حذر المواطنين من اخلاء عدد من الأحياء السكنية بمدينة غزة، وردت كتائب القسام بقصف مطار "بن غوريون" بالصواريخ رداً على استهداف المدنيين، وعاودت قصف بئر السبع المحتلة، و"هرتسيليا".

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