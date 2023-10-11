بيان عسكري جديد صادر عن كتائب القسام

الوكيل الإخباري-أصدرت كتائب القسام بيانًا عسكريًا يحمل الرقم "7" يتعلق بمبادلة مقاتلين وخوض اشتباكات عنيفة في منطقة صوفا.



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وقالت كتائب القسام في البيان الصادر عنها اليوم الاربعاء عبر قناتها الخاصة بمنصة "تيليجرام " :" بلاغ عسكري رقم (7) صادر عن كتائب الشهيد عز الدين القسام : تعلن كتائب القسام أنها تمكنت مساء أمس وصباح اليوم بفضل الله من القيام باستبدال للمقاتلين في محور "زيكيم"-عسقلان ومحور "صوفا" ومحاور أخرى، هذا ويخوض مجاهدونا في هذه الأثناء اشتباكاتٍ عنيفة في منطقة "صوفا .. وإنه لجهاد نصر أو استشهاد "



