لليوم الـ 11 .. الاحتلال يواصل حصار أريحا

الوكيل الاخباري - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فرض حصارها على مدينة أريحا، لليوم الحادي عشر على التوالي.

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وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال تواصل نصب حواجزها العسكرية عند مداخل مدينة أريحا ومخارجها الرئيسية، وإيقاف المركبات والشاحنات والتدقيق في هويات الركاب، وإعاقة حركة خروج وتنقل الفلسطينيين والبضائع.



وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عند المدخلين الشماليين للمدينة بطريقي "هيئة التدريب" و"المعرجات"، إضافة إلى المدخلين الجنوبي والشرقي.



يشار إلى أن الاحتلال أغلق مساء أمس الاثنين، مدخلي مدينة أريحا الشماليين ببوابة حديدية، ومكعبات أسمنتية، كما وضع مكعبات اسمنتية على المدخل الشرقي.



وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير المحرر مجدي عبد القادر محمود عويدات (30 عاما)، بعد أن داهمت منزله في مخيم عين السلطان بمدينة أريحا، واصابته بأعيرة نارية.

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