الأربعاء 20-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الوكيل ينشر نص خطاب الموازنة كاملا

لماذا دفع جيش الاحتلال بكتيبة هندسة في خان يونس؟ الدويري يجيب

الحكومة: 74 مليون دينار لتحفيز وتنشيط السياحة

العسعس: مضاعفة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي

الحكومة: تثبيت سعر الخبز وأسطوانة الغاز وزيادة مخصصات الدعم النقدي الموحد العام المقبل

هنية في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار بغزة

بالفيديو - عملية جديدة بالخليل ضد جنود الاحتلال واستشهاد المنفذ

الحكومة: موازنة 2024 رصدت مخصصات لزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين

صحة غزة: 20 شهيدا و25 جريحا وصلوا للمستشفيات صباح اليوم

العسعس: لا رفع للضرائب العام المقبل ونهدف لتقليل الدين العام للأردن بحلول 2028

عاجل

استشهاد منفذ عملية دهس استهدفت جنوداً للاحتلال في الخليل

الأربعاء، 20-12-2023 12:26 م

لماذا دفع جيش الاحتلال بكتيبة هندسة في خان يونس؟ الدويري يجيب

Socotrapost2023-12-20-12-16-23-541078


الوكيل الإخباري- قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري، إن إضافة كتيبة هندسة إلى القوات الإسرائيلية المتوغلة في خان يونس جنوبي قطاع غزة يأتي في إطار التعامل مع شبكة الأنفاق.

اضافة اعلان


وبيّن الدويري -خلال تحليله العسكري لقناة الجزيرة- أن هذه الكتيبة شُكلت حديثا وتعدادها يتراوح ما بين 450 إلى 600، وهي متخصصة بالتعامل مع شبكة الأنفاق.


وأوضح أن هذه الكتيبة أجرت تجارب بمناطق تدريب تضم أنفاقا، واستخدمت وسائل عدة للتعامل معها على غرار الإغراق بالمياه والوسائل الكيميائية والكلاب والروبوتات، إضافة إلى المتفجرات الهلامية والقنابل الإسفنجية.


وحول سبب الدفع بهذه الكتيبة في المنطقة الجنوبية، كشف الدويري عن أن خان يونس تضم مناطقها الشرقية مساحات ومسافات بينية ومنازل سكنية متباعدة خلافا لمدينة غزة "ولذا فإن هذه العوامل تسمح لها بالعمل في هذه المناطق".

ومساء أمس الثلاثاء قال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن الجيش أضاف كتيبة كاملة وقوات هندسة "لمواصلة تعميق عملياتنا في خان يونس".


وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ عملية برية واسعة في خان يونس بعد انهيار الهدنة الإنسانية المؤقتة مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعدما اقتصر الدخول البري في المرحلة الأولى على مدينة غزة وشمالها.

ويتعرض جيش الاحتلال لمقاومة نوعية بالأسلحة والقذائف المضادة للدروع، ولم يستطع التعامل مع شبكة الأنفاق باستثناء كشفه نفقا قرب معبر بيت حانون، قالت كتائب القسام -الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن مهمته أُنجزت ووصلت إليه تل أبيب متأخرا.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
طط

الاحتلال يستولي على 5 دونمات في بيت لحم

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف طلبة مدرسة أساسية في بلدة حوارة الفلسطينية جنوب نابلس

الاحتلال يستهدف طلبة مدرسة جالود جنوب نابلس

88888

هنية في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار بغزة

555

بالفيديو - عملية جديدة بالخليل ضد جنود الاحتلال واستشهاد المنفذ

ججج

صحة غزة: 20 شهيدا و25 جريحا وصلوا للمستشفيات صباح اليوم

الاقصى

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

أخبار متعلقة
9-18-730x438

إذاعة عبرية: إسرائيل تخطط لبناء جدار مضاد للأنفاق بين غزة ومصر

نفق-تعبيرية-800x549

صحيفة أمريكية: الاحتلال بدأ بضخ ماء البحر في أنفاق غزة

fgH3mWE45T4eKXj75nPb

20 شهيدا بقصف الاحتلال مخيم النصيرات

1132735

الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي نازحين غربي مخيم جباليا

انتحار-جنود-1671958617

جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين وإصابة 5

الاندونيسي-730x438

وصول 200 جريح من المستشفى الإندونيسي لجنوب قطاع غزة