متظاهرون في سان فرانسيسكو يتضامنون مع الفلسطينيين

الوكيل الإخباري- تظاهر المئات في سان فرانسيسكو عشية قمة بين دول المحيط الهادي، رفضا للممارسات "النيوليبراليّة" للحكومات المعنية و"تضامنا" مع الفلسطينيين في غزة.

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وكان نصف عدد الأعلام واللافتات التي رُفعت تدعو إلى دعم الفلسطينيين ووضع حد "للإبادة الجماعية".



وقالت إليونور كوليه (28 عاما) "أنا هنا تضامنا مع الفلسطينيين الذين يُذبحون بشكل جماعي. عائلة زوجي عالقة في غزة الآن". وأضافت "هذه إبادة جماعية، ونحن، في الولايات المتحدة، نساعد في تمويلها".



واعتبرت أنه من المنطقي الاحتجاج مع الناشطين المناهضين لأبيك لأن القمة تجمع قادة دوليين بمن فيهم الرئيس جو بايدن الذي يصل إلى سان فرانسيسكو غدا الثلاثاء.