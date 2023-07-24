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الإثنين، 24-07-2023 10:35 ص

محتجون يغلقون جميع مداخل الكنيست الإسرائيلي

نن


الوكيل الاخباري - أغلق محتجون ضد خطة إضعاف جهاز القضاء جميع مداخل الكنيست الإسرائيلية، اليوم الاثنين، وربطوا أنفسهم ببعض في محاولة لعرقلة دخول أعضاء الكنيست.

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وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الشرطة استخدمت القوة ومركبة رش المياه لتفريق المحتجين الإسرائيليين.


ويخطط المحتجون للجلوس على الشارع المحاذي لمبنى الكنيست في القدس الغربية لعدة ساعات، إذ سيجري التصويت على إلغاء ذريعة عدم المعقولية بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم.


ودعا قادة الاحتجاجات معارضي الخطة القضائية إلى الوصول إلى أماكن الاحتجاجات، وأعلنوا أن المظاهرات لن تتوقف في حال توصل المعارضة والائتلاف إلى تسوية بشأن تجميد تشريعات الخطة القضائية.


ولم تسفر الاتصالات بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية بشأن تسوية حول مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية عن أي تقدم، حتى صباح اليوم.


واستمرت الاتصالات بوساطة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، طوال الليل، فيما يقترب التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة الذي يتوقع أن يبدأ ظهر اليوم.


بترا


 




 

 


 

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