محكمة الاحتلال تنهي الحبس المنزلي للصحفية المقدسية لمى غوشة

الوكيل الاخباري - أنهت محكمة الاحتلال في القدس اليوم الثلاثاء، الحبس المنزلي المفروض على الصحفية المقدسية لمى غوشة، وفرضت عليها 9 أشهر عمل لصالح الجمهور، و6 أشهر وقف تنفيذ مدة 3 سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية بقيمة 4500 شيقل.

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وطالب محامي غوشة ناصر عودة، بعقد جلسة استئناف على الحكم.

واعتُقلت غوشة بمزاعم مرتبطة بـ"التحريض على الاحتلال"، وقامت قوات الاحتلال بمصادرة هاتفها وحاسوبها الشخصي.



وواجهت الصحفية غوشة منذ شهر أيلول 2022 سياسة "الحبس المنزلي"، وذلك بعد أن اعتقلها الاحتلال في حينه، وأفرج عنها بشروط، منها "الحبس المنزلي"، إضافة إلى حرمانها من استخدام الحاسوب، والهاتف، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وفا