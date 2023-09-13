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الأربعاء، 13-09-2023 01:22 م

محكمة الاحتلال تؤجل جلسة الأسير أحمد مناصرة حتى الـ20 من أيلول الجاري

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الوكيل الإخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني، إن محكمة الاحتلال في سجن "الرملة"، قررت تأجيل جلسة محاكمة الأسير أحمد مناصرة حتى الـ20 من أيلول/ سبتمبر الجاري، رغم تفاقم وضعه الصحي.

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وأوضح نادي الأسير نقلاً عن المحامي خالد زبارقة، أن الجلسة عُقدت بحضور طاقم الدفاع الخاص بقضيته، ومحاميين من مركز عدالة، وعائلته، ومؤسسة أطباء لحقوق الإنسان، وممثلين عن قنصليات وسفارات أجنبية.


ولفت إلى أن الوضع الصحي والنفسي لأحمد يتفاقم وهو أكثر سوءا، مقارنة بالشهور الماضية، موضحا أنه في بداية الجلسة جرى إبلاغ طاقم الدفاع، أنه لا يمكن إحضار أحمد، وبعد مطالبة وإصرار من طاقم الدفاع، على حضوره، جرى إحضاره.


يذكر، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل عزله انفراديا، منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021، رغم وضعه الصحي والنفسي الخطير، وعقدت عدة جلسات محاكم له، وكانت أبرز هذه الجلسات المتعلقة بتصنيف ملفه "كملف إرهاب"، الأمر الذي عرقل سبل الإفراج المبكر عنه.


وانطلقت على إثر وضعه النفسي، حملة دولية دعما وإسنادا له، للمطالبة بالإفراج عنه، بمشاركة العديد من الأخصائيين النفسيين ومؤسسات دولية.


يشار، إلى أن مناصرة حكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 12 عاما، وغرامة بقيمة 180 ألف شيقل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف السنة عام 2017.

 

وفا


 




 

 


 

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