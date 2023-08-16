الأربعاء 16-08-2023
الوكيل الاخباري

وزير الطاقة: الأردن لم يتأثر بأزمة انقطاع الكهرباء في مصر

مصر تعتزم بدء تداول السكر في بورصة السلع

قانونية الأعيان تقر مشروع الملكية العقارية كما ورد من النواب

التوجيهي بين زغاريد الفرح وكَدَر العيارات النارية

الإفتاء تبيّن حكم اطلاق العيارات النارية في الاحتفالات والمناسبات

ما هي مخالفة من يسير على شكل مواكب اليوم مع اعلان نتائج التوجيهي ؟

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الأمن: انتشار رجال السير والمباحث المرورية بالصفة المدنية على كافة الطرق

الجيش: إحباط محاولة تسلل 7 أشخاص من الجنسية السيرلانكية

صور وفيديو - الأمن ينشر المزيد من التفاصيل حول إخماد الحريق في العقبة

الأربعاء، 16-08-2023 11:35 ص

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل ويعتقل 17 فلسطينيا

طططط


الوكيل الاخباري - أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، منذ الساعة العاشرة من مساء أمس، ولمدة 24 ساعة.

اضافة اعلان


وقال مدير الحرم الإبراهيمي غسان الرجبي، في بيان، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال أغلقت الحرم أمام المصلين، وفتحته بالكامل أمام المستوطنين المتطرفين اليهود، بحجة "الأعياد اليهودية".


ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتنغيص على أبناء الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض حصار وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة لاسيما الى الحرم الإبراهيمي الشريف.


وعلى صعيد متصل، هدم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأربعاء، غرفة سكنية جنوب مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.


وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، في بيان، إن عددا من مستوطني مستعمرة "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل هدموا غرفة سكنية في منطقة خلال العدرة.


إلى ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت، اليوم الأربعاء، 17 فلسطينيا من الضفة الغربية، وسط إطلاق كثيف للنيران في مناطق متفرقة في مدن بيت لحم والخليل ورام الله والبيرة وطولكرم ونابلس وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة.


بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
سجون

9 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

اقصى

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

احتلال 7

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من القدس

احتلال9

قوات الاحتلال تداهم منزلا في بيت لحم

ط

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية بنابلس

10162822870836354000004708411478

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة لأسير من برقين

أخبار متعلقة
image_processing20221025-1037-nhg0wo

إصابات واعتقالات خلال اعتداء الاحتلال على المحتفلين بالثانوية العامة في الخليل

احتلال 10

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من الخليل

احتلال 55

قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان من بيت لحم

احتلال

الاحتلال يعتقل اربعة شبان من بيت لحم

09157241843872749851043322858306

مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

احتلال 10

قوات الاحتلال تعتقل شابا من بيت لحم