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الخميس، 17-08-2023 07:56 ص

شهيد برصاص برصاص الاحتلال في جنين

اسعاف


الوكيل الاخباري - استشهد الشاب الفلسطيني مصطفى الكستوني (32 عاما) من مدينة جنين، اليوم الخميس،  برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، إن الشاب الكتسوني استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال في الرأس والصدر والبطن، خلال العدوان على جنين.


وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت صباح اليوم، جنين بعد تسلل الوحدات الخاصة إلى المدينة في منطقة الدوار والبلدة وسط اندلاع مواجهات عنيفة.


وأوضحت مصادر، بأن قوات الاحتلال فجرت منزل الكستوني، واختطفت الشابين هاني الكستوني، وحسن الهصيص.

 

وفا


 




 

 


 

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