الخميس 07-04-2022
الوكيل الاخباري

بعد شكاوى التأخير.. صرف رواتب عمال الخدمات في البشير اليوم

فلكي سعودي يكشف عدد أيام الصيام وموعد عيد الفطر

2500 معتمر أردني يغادرون لاداء مناسك العمرة في أول 3 أيام من رمضان

الطاقة تدعو مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

السير: 4 وفيات و391 حادثا خلال 24 ساعة

التربية ترغب باستئجار 10 مبان مدرسية وملاحق في الزرقاء الثانية

تدهور مركبة على طريق المطار أدى إلى إصابة السائق

وفيات الخميس 7-4-2022

مدعوون للتعيين في وزارة الصحة - اسماء

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم الخميس - تفاصيل

الخميس، 07-04-2022 09:42 ص

محكمة الاحتلال تقرر هدم منزل الأسير عمر جرادات

هدم


الوكيل الإخباري- أصدرت محكمة الاحتلال، الليلة، قرارا بهدم منزل الأسير عمر أحمد جرادات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

اضافة اعلان


وأفادت عائلة جرادات أنها أبلغت بقرار هدم منزل الأسير عمر، بعد أن ردت محكمة الاحتلال التماسًا قدم من مؤسسات حقوقية ضد هدم المنزل.


ويعتقل الاحتلال عمر مع شقيقيه غيث ومنتصر ووالدتهم عطاف جرادات منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021، بدعوى مسؤولية الشقيقين عمر وغيث عن مقتل مستوطن على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.


وكانت قوات الاحتلال هدمت منزل الأسيرين محمد ومحمود جرادات، وجدران منزل عائلة الأسيرين غيث وعمر جرادات.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال 4

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من رام الله والبيرة

الاحتلال4

الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم

سجن-770x440

500 معتقل إداري يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ96

373212_8_1598100279

الأسير خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ35 على التوالي

image_750x500_61896594535b3

المعتقل جاد معلا من رام الله يدخل عامه الـ22 في الأسر

تنزيل

الاحتلال يمدد اعتقال أسير من رمانة للمرة السابعة على التوالي

أخبار متعلقة
احتلال5

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من مخيم جنين

احتلال 6

الاحتلال يصيب شابا بالرصاص الحي ويعتقل إثنين آخرين في جنين

تنزيل

المعتقل بلال كميل من جنين يدخل عامه الـ 17 في سجون الاحتلال

-1605360206

الاحتلال يعتقل شابا من دير أبو ضعيف شرق جنين

9999075779

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من جنين

e44aad35-8334-45f2-8f35-1cd92e45abb7

الاحتلال يفجر منزلي أسيرين في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين