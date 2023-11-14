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مدير مستشفى الحلو بغزة: دبابات الاحتلال تحاصرنا واستخدمنا مياه الأمطار للتعقيم

الثلاثاء، 14-11-2023 11:51 ص

مدير مستشفى الحلو بغزة: دبابات الاحتلال تحاصرنا واستخدمنا مياه الأمطار للتعقيم

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الوكيل الإخباري - قال المدير الإداري بمستشفى الحلو في غزة، إنه لا يوجد في المستشفى وقود ولا ماء، وقد تحول إلى مستشفى للولادة فقط.

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وأضاف، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن دبابات الاحتلال تحاصر أكثر من 100 من المرضى والطواقم الطبية في المستشفى، مشيراً إلى أن الطواقم الطبية تتعامل بأقل المقومات مع الحالات المرضية.


وبيّن أن الوضع صعب في المستشفى، وقد تم استخدام مياه الأمطار في مسألة التعقيم، مطالباً بتوفير طريق آمن للتعامل مع الحالات الطارئة.


ويأتي ذلك استكمالاً لمخطط الاحتلال باستهداف القطاع الصحي الفلسطيني عن طريق قصف المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية وحرمانها من الوقود وإمدادات المياه والأدوية والمستلزمات الطبية، مما أدى إلى توقف 25 مستشفى من أصل 35 في قطاع غزة عن العمل و51 مركز رعاية أولية من أصل 72 مركزاً، بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.

 




 

 


 

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