مستعمرون يشقون طريقا استيطانيا جنوب نابلس

الوكيل الاخباري- شق مستعمرون، اليوم الثلاثاء، طريقا استيطانيا جديدا على أراضي خربة يانون التابعة لأراضي عقربا جنوب نابلس.



وأفاد رئيس مجلس قروي يانون راشد مرار، بأن مستعمري "جفعات علام" المقامة على أراضي غرب الخربة، بدأوا منذ ساعات الصباح، بشق طريق استيطاني، باتجاه الجنوب والشرق.



وأكد، أن عمليات الاعتداء على أراضي المواطنين الفلسطينيين تصاعدت خلال الشهرين الماضيين بشكل لافت، مؤكدا تسارع المشاريع الاستيطانية في المنطقة هذه الفترة، في استغلال واضح للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بهدف السيطرة على المزيد من الأراضي.

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