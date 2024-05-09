فيديو يوثق لحظة اغتيال رجل أعمال إسرائيلي بمصر

الوكيل الاخباري - تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، منسوب إلى جماعة تطلق على نفسها "طلائع التحرير"، وتقول إنه يوثق للحظة اغتيال رجل أعمال إسرائيلي، حامل للجنسية الكندية، بمحافظة الإسكندرية شمال مصر.

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ويظهر في المقطع المتداول، اللحظة التي اقترب منها رجل مسلح من شخص داخل سيارة بيضاء، قبل أن يرميه بـ8 رصاصات من مسافة قريبة جداً، وأسقطه قتيلاً في الحال.



في وقت سابق الأربعاء، انتشرت على منصة تليغرام رسالة من مجموعة لم تكن معروفة من قبل تسمى "طلائع التحرير" تعلن فيها مسؤوليتها عن العملية ووصفته بأنه رد على حملة الاحتلال العسكرية على غزة وتحركها للسيطرة على معبر رفح.



كما ذكرت المجموعة أن القتيل اسمه زيف كيبر، واتهمته بالعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.

كذلك، ورد في الإعلان أن الوحدة التي نفذت عملية القتل تحمل اسم محمد صلاح إبراهيم، وهو شرطي أردى 3 جنود إسرائيليين قتلى بالرصاص قبل مقتله بالقرب من الحدود المصرية مع إسرائيل في يونيو/حزيران 2023.