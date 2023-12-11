مستعمرون يهاجمون المزارعين في عقربا جنوب نابلس

الوكيل الاخباري-

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هاجم مستعمرون، اليوم الإثنين، المزارعين وقاطفي الزيتون في بلدة عقربا جنوب نابلس.وأفادت مصادر ، بأن مجموعة من المستعمرين هاجموا قاطفي الزيتون في منطقة شارع يانون القديم، وأطلقوا الأعيرة النارية لترهيب المواطنين الفلسطينيين وحملهم على مغادرة أراضيهم.ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون، ما مجموعه 333 اعتداءً ضد قاطفي الزيتون منذ بدء الموسم في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.وأوضحت الهيئة أن قوات الاحتلال والمستعمرين منعوا المواطنين من الوصول إلى مساحة 500 ألف دونم من أراضيهم، بينها 200 ألف دونم حاصرها الاحتلال بالمستعمرات، و300 ألف دونم معزولة خلف جدار الفصل العنصري.