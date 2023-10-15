مستعمرون يهدمون غرفة زراعية ويشقون طريقا استعمارية شرق بيت لحم

الوكيل الإخباري-
هدم مستعمرون اليوم الأحد، غرفة زراعية، وشرعوا في شق طريق استعمارية بمنطقة البرية في تقوع جنوب شرق بيت لحم. اضافة اعلان
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجيه لـ"وفا
"، إن مجموعة من المستعمرين هدموا غرفة زراعية في منطقة برية تقوع تعود لأحد المواطنين الفلسطينيين من عائلة أبو مفرع، علما أنهم اغلقوا الطريق الرئيسية الموصولة لها منذ أيام.
وأضاف بريجيه أن المستعمرين شرعوا في البرية بشق طريق استعمارية تصل الى تلة مرتفعة، بهدف الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي لأغراض استعمارية.