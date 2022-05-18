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الأربعاء، 18-05-2022 10:15 ص

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

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الوكيل الاخباري- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود،  الاربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية العامة بالقدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا ساحات الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين، فيما تولى حاخامات تقديم روايات حول الهيكل المزعوم.


ويتعرض الأقصى بشكل يومي لاقتحامات المستوطنين، ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى.

 

بترا

 




 

 


 

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