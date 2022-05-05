600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى واعتقال 50 مصلٍ

الوكيل الإخباري - اقتحم مئات المستوطنين، الخميس، المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط اعتداءات واعتقالات في صفوف المصلين والمعتكفين.

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وأفادت وكالة وفا الفلسطينية أن نحو 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى على شكل 22 مجموعة متتالية من جهة باب المغاربة، ومن بينهم الحاخام المتطرف يهودا غليك.



وبالتزامن مع الاقتحامات، اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في باحات المسجد الأقصى بالدّفع و الضرب والإبعاد خارج بوابات المسجد، وحاصروا الشبان في المصلى القبلي، وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز صوبهم، ما أدى لوقوع إصابات عدة.



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 50 فلسطينيا قرب باب المطهرة بينهم مسعفة، كما أبعدت سيدة جزائرية ومسنا عن المسجد الأقصى، حيث أخرجتهما من باب السلسلة. ( وفا )