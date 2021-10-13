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مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين بالضفة الغربية

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الأربعاء، 13-10-2021 08:55 م

مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين بالضفة الغربية

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الوكيل الاخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأربعاء، قرية مردا شمال مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، وأعطبوا إطارات 5 مركبات تابعة لفلسطينيين، كما خطوا شعارات تهديد بالقتل وشعارات كراهية وعنصرية على جدران عدة منازل.

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كما قطع مستوطنون متطرفون عشرات أشجار الزيتون في أراضي بلدة عورتا، شرق مدينة نابلس.


وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس في بيان، إن الأهالي اكتشفوا اليوم، قيام مستوطنين بقطع عشرات أشجار الزيتون من أراضي عورتا المقامة عليها مستوطنة "ايتمار"، ورش بعضها بمواد سامة، ما أدى إلى جفافها. وكان مستوطنون،قد اقتلعوا أمس نحو 900 شتلة مشمش وزيتون، وسرقوا ثمار الزيتون، من أراضي سبسطية شمال نابلس، و70 شجرة زيتون في مسافر يطا، جنوب الخليل.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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