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الخميس، 16-02-2023 05:01 م

مستوطنون يقيمون حظيرة للماشية قرب عين الحلوة بالأغوار الشمالية في فلسطين

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الوكيل الإخباري- شرع مستوطنون، اليوم الخميس، بإقامة حظيرة للماشية قرب عين الحلوة بالأغوار الشمالية.

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وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن المستوطنين شرعوا بإقامة حظيرة للأغنام إلى الشرق من عين الحلوة في منطقة بيوض.


وأضاف أن هذه الأراضي مغلقة من الاحتلال، وتقع بالقرب منها مستوطنة "مسكيوت".


يُذكر أن المستوطنين يصعّدون في الآونة الأخيرة من انتهاكاتهم في مناطق الأغوار الشمالية، ومن أشكال الانتهاكات والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي، وملاحقة المواطنين الفلسطينيين والرعاة في حال اقترابهم منها والاعتداء عليهم

 




 

 


 

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