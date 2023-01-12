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الخميس، 12-01-2023 05:02 م

مستوطنون يهاجمون رعاة الأغنام بمسافر يطا جنوب الخليل

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الوكيل الإخباري-هاجم مستوطنون، اليوم الخميس، رعاة أغنام وأجبروهم بالقوة على مغادرة مراعيهم بمنطقة العين البيضا في مسافر يطا جنوب الخليل‏.

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وأفاد الناشط في لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور لـ"وفا"، بأن مجموعة مسلحة من مستوطني "تسخار مان" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين  شرق يطا، هاجموا رعاة الأغنام بمنطقة العين البيضا، وطاردوا مواشيهم، وأجبروهم على مغادرة مراعيهم بالقوة.

 

يشار إلى أن الاحتلال والمستوطنين يصعدون من اعتداءاتهم على الرعاة والمزارعين في هذا الوقت من العام، لحرمانهم من المراعي وزراعة أراضيهم بالمحاصيل الموسمية، في محاولة للتضييق عليهم وتهجيرهم من أراضيهم لتسهيل الاستيلاء عليها، لصالح توسعه الاستيطانية.

 

وفا

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