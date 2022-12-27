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الاحتلال يغلق مداخل بلدة بيت أمر شمال الخليل ويعترض جنازة

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الثلاثاء، 27-12-2022 04:58 م

الاحتلال يغلق مداخل بلدة بيت أمر شمال الخليل ويعترض جنازة

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الوكيل الاخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مداخل بلدة بيت أمر شمال الخليل، وعرقلت مرور جنازة لمواراتها الثرى في مقبرة البلدة المحاذية للشارع الاستيطاني.

وقال الناشط الاعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال أغلقت الطرق المؤدية للبلدة، وأغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخلها الرئيسي، واعتلت أسطح عدد من المحال التجارية ومنازل المواطنين الفلسطينيين.

وأضاف عوض، أن قوات الاحتلال التي عززت من تواجدها في منطقة عصيدة، واعترضت جنازة، وحاولت منعها من الوصول إلى المقبرة لمواراة الجثمان الثرى.

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وفا

 




 

 


 

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