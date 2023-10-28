مستوطنون يهددون أطفال الضفة بالدمى الدموية والتهجير

الوكيل الإخباري - نشرت صحيفة "ميدل إيست آي
" تقريراً، بيّنت فيه تعرّض الأطفال والأهالي الفلسطينيين في الضفة الغربية "لتهديد دموي وتوعد بالتهجير" من المستوطنين الإسرائيليين. اضافة اعلان
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي جاء بعنوان" مستوطنون يهددون أطفال الضفة الغربية بالدمى الدموية" إن الدمى التي تركت في مدرسة تم تخريبها، والمنشورات التي تحذر من نكبة كبرى هي جزء من سلسلة من الهجمات المتصاعدة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون منذ بداية الحرب.
وأضافت، أن المستوطنون الإسرائيليون وزعوا منشورات تهديدية على السيارات وتركوا دمى ملطخة بالدماء في المدارس، محذرين الفلسطينيين من الرحيل أو القتل.
وبيّنت الصحيفة أن أحد المنشورات في مدينة سلفيت بالضفة الغربية جاء فيها :"لننزل على رؤوسكم بكارثة كبرى قريبا، (…)، احملوا حقائبكم على الفور واخرجوا من حيث أتيتم. نحن قادمون".
وفي منطقة المعراجات المحتلة قرب أريحا، تركت دمى مغطاة بالطلاء الأحمر، لتبدو وكأنها دماء وتخيف الطلاب الصغار، عند مدخل إحدى المدارس بعد أن قام المستوطنون بتخريبها.