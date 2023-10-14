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السبت، 14-10-2023 10:51 م

حماس: ندعو لتشكيل لجان حماية شعبية في كل مناطق الضفة

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الوكيل الاخباري- دعت حركة "حماس" مساء اليوم السبت إلى "تشكيل لجان حماية شعبية في كل مناطق الضفة الغربية لصد هجمات المستوطنين".

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وقالت الحركة في بيانها: "تدعو حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والنشطاء والثوار الأحرار لتشكيل لجان حماية شعبية في كافة المدن والقرى لصد هجمات المستوطنين الذين يهددون بالتصعيد ضد المدنيين الآمنين والبيوت وممتلكات المواطنين الفلسطينيين".

وأضاف البيان: "إن واجب الوقت أن تنتفض الجماهير الفلسطينية للدفاع عن القرى والمدن والبيوت، ووضع حد لجرائم العربدة والاستفزاز وإراقة الدماء التي تقودها ميليشيات المستوطنين، والمشاركة الفاعلة في معركة طوفان الأقصى كل في موقعه وبالوسائل الممكنة والمتاحة".

روسيا اليوم

 




 

 


 

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