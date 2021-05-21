مسيرات في الضفة الغربية وقطاع غزة احتفالا بوقف إطلاق النار

الوكيل الاخباري - خرجت مسيرات شعبية في مختلف أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم الجمعة، احتفالا وترحيبا بوقف إطلاق النار مع جيش الاحتلال الإسرائيلي أخيراً على القطاع.

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وجابت المسيرات جميع مناطق الأراضي المحتلة وشوارع غزة وسط تكبيرات عيد الفطر التي حرم منها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي والقصف المستمر على مختلف أرجاء القطاع.

وعلت مآذن المساجد تهاليل العيد، وتعالت الهتافات في الشوارع واطلقت الألعاب النارية.



--(بترا)