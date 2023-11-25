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السبت، 25-11-2023 08:37 ص

مصر: 200 شاحنة مساعدات مرت من معبر رفح إلى قطاع غزة يوم أمس

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، أن 200 شاحنة مساعدات مرت من معبر رفح إلى قطاع غزة أمس الجمعة، مع بدء سريان الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة.اضافة اعلان


وقال رشوان في بيان صحفي فجر السبت، إنه تم إدخال 26 شاحنة إلى المستشفيات الميدانية في قطاع غزة وبرفقتهم الطاقم الخاص بهم.

وأضاف رشوان، أنه "تم خلال اليوم الأول من الهدنة استقبال 17 مصابا يرافقهم 15 شخصا، و12 من المصابين الفلسطينيين جرى سفرهم ومُرافقيهم إلى الإمارات وتركيا"، مشيرا إلى أن " 134 فلسطينيا كانوا عالقين في مصر عادوا إلى قطاع غزة بناء على رغبتهم".
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