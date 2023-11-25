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استشهاد طبيب واصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية جنوب جنين

السبت، 25-11-2023 11:39 ص

معتقلان من جنين يدخلان عاما جديدا في سجون الاحتلال

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الوكيل الإخباري- دخل معتقلان من محافظة جنين، يوم امس الجمعة، عاما جديدا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمّور لـ "وفا" بأن المعتقل إياد محمد أحمد أبو الرب من قرية جلبون شرق جنين، دخل عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي، علما أنه معتقل منذ تاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، ومحكوم بالسجن ثمانية مؤبدات، كما هدم الاحتلال منزل عائلته في جلبون أثناء مطاردته.


وأضاف أن المعتقل عزمي سهل عزمي نفاع من مدينة جنين، دخل عامه التاسع في سجون الاحتلال الإسرائيلي، علما أنه معتقل منذ تاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، ومحكوم بالسجن مدة 20 عاما؛ وقد تعرض لدى اعتقاله لإطلاق الرصاص الحي في وجهه ويده، وحتى اليوم لم يقدم له علاج كلي لآلامه.


وأشار إلى أن المعتقل نفاع اعتقل قبل أن ينهي دراسته الجامعية، وقد أكمل دراسته بالسجن وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون.


 




 

 


 

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