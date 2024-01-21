معلم يهدد فتاة فلسطينية بـ "ذبحها وقطع رأسها " في أمريكا .. وهذا ما قاله والديها !

الوكيل الإخباري - أقبل معلم بنيامين ريس في إحدى مدارس ولاية جورجيا الأمريكية على تهديد فتاة فلسطينية الجنسية بـ "ذبحها وقطع رأسها" بسبب تعليق أدلت به حول العلم الإسرائيلي المعلق في فصله الدراسي.

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وبالتفاصيل، أوضح تقرير شبكة "سي إن إن"، أنه قبل نحو شهر تم القبض على المعلم بنيامين ريس - 51 عامًا - والذي يدرس مادة الدراسات الاجتماعية في إحدى المدارس وسط جورجيا بتهمة تهديد تلميذة في المرحلة الإعدادية، تبلغ من العمر 13 عامًا، بقطع رأسها وذبحها بعد أن أخبرته بأنها وجدت عرضًا للعلم الإسرائيلي في الفصل الدراسي "مهينًا



ووثقت زميلات التلميذة من القاعة التدريسية كلمات التهديد العنيفة التي صدرت عن المدرس منها : "انها غبية ، وسأسحبها بسيارتي وأقطع رأسها ، لعدم احترامها لعلمي اليهودي "



واتُهم ريس بتوجيه تهديدات إرهابية وجنائية وقسوة على الأطفال من الدرجة الثالثة، وتم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 7500 دولار.



والدي التلميذة علاء عفيفي ولينا الشروف قالو لشبكة سي ان ان ، انهم يشعرون بالقلق على سلامة ابنتهم "عندما تقرأون ذلك، تشعرون وكأنكم في فيلم رعب"



بدورها اكدت مدارس مقاطعة هيوستن أن ريس لم يعد موظفًا في المنطقة التعليمية، وهذا شيء قالت والدة التلميذة الشروف إنها تقدره، لكنها لا تزال قلقة على سلامة ابنتها " لديك دائما التفكير بماذا لو استمرت تلك التهديدات واتى المهدد الى منزلي "



وتابع والدي التلميذة بأنها عادت الى فصلها الدراسي ويحاولان ان يعاملاها بأسلوب طبيعي لكي لا يشكل ذلك تهديدا طويل المدى لقيمة طفلتهما الذاتية .



واضافو بانهم شعرو بدعم من المدرسة ومجتمعهم ، ولكنهم يطالبون المنطقة التعليمية بتغيير سياسة الاخطار الخاصة بها بشأن الحوادث الخاصة التي تشمل الموظفين مثل المعلمين ، واكدوا بان ابنتهم لم تسمع بعض التهديدات العنيفة لانها كانت تحاول الهروب .



وفعلت المدرسة رقابة دائمة على التلميذة واتخذت اجراءات امنية اضافية كتغيير الاقفال وتوفير الحماية الاضافية للمدرسة .





