مفوضية حقوق الإنسان: القانون الدولي يفرض حماية موظفي الإغاثة

الوكيل الاخباري -

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قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جيريمي لورانس، إن القانون الدولي يفرض على جميع الأطراف احترام وحماية موظفي الإغاثة الإنسانية وضمان سلامتهم وأمنهم وحرية حركتهم، وعلى إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، واجب إضافي يحتم تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة إلى أقصى حد ممكن.وأوضح "أن عليها ضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان بما يتناسب مع احتياجاتهم، وإن لم تتمكن من ذلك، عليها تسهيل عمل المنظمات الإنسانية لإيصال تلك المساعدات ووصول السكان إليها بطريقة آمنة وبكرامة".وقال لورانس في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة، إن مهاجمة الأشخاص أو الأدوات المشاركة في تقديم المساعدة الإنسانية يمكن أن تصل إلى مستوى جريمة حرب.ولفت إلى أن "الغارات الجوية الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل موظفي المطبخ المركزي العالمي، تؤكد الظروف المروعة التي يعمل فيها العاملون الإنسانيون في غزة".