مجلس الأمن يستمع إلى إحاطة بشأن إيصال المساعدات إلى غزة

الوكيل الاخباري- عقد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، جلسة مشاورات مغلقة استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيخريد كاخ.

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وقالت كاخ بتصريحات صحفية عقب الجلسة، إنها ناقشت مع أعضاء مجلس الأمن أهمية تنويع طرق وصول الإمدادات إلى غزة برا، خاصة وأنها أسهل وأقل تكلفة، بهدف الحفاظ على إدامة توصيل المساعدات الإغاثية، إضافة إلى أهمية فتح المزيد من المعابر الإضافية.



وحول موضوع انشاء ميناء بحري في غزة، قالت المنسقة الأممية لغزة، إن عددا من الدول الكبرى ستشارك في جهود إنشاء ممر بحري إلى غزة يركز على توصيل المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى محادثاتها في قبرص بهذا الشأن، حيث تقوم حكومتها بالتخطيط وبناء التحالفات مع الدول المستعدة للمشاركة في إنشاء هذا الممر لتوصيل الإمدادات الإنسانية والبضائع التجارية للقطاع.

