الجمعة 08-03-2024
الوكيل الاخباري
 

مجلس الأمن يستمع إلى إحاطة بشأن إيصال المساعدات إلى غزة

دولة أوروبية تقود حملة لجمع التبرعات لشراء قذائف لأوكرانيا

تعطل اشارة ضوئية في عمّان

شهيدان وجرحى بقصف منزل في حي التفاح بغزة

حماس: نرفض نتائج تحقيق إسرائيل حول مجزرة دوار النابلسي

عاجل: مصدر: الطائرات الأردنية لم تكن مصدر الخلل الفني المتسبب بسقوط حر لبعض المساعدات بغزة

سقوط 3 صواريخ بالجليل الغربي

الاحتلال الإسرائيلي يغلق شوارع في القدس لتأمين ماراثون للمستوطنين المتطرفين

القـــوات المسلحـــة تنفذ 9 إنزالات جوية مشتركة لمساعدات على غزة

ولي العهد للأردنيات: نصف مجتمعنا وشريكة رفعتنا وعزنا

الجمعة، 08-03-2024 06:37 م

مجلس الأمن يستمع إلى إحاطة بشأن إيصال المساعدات إلى غزة

32024364038635457373


الوكيل الاخباري- عقد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، جلسة مشاورات مغلقة استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيخريد كاخ.

اضافة اعلان


وقالت كاخ بتصريحات صحفية عقب الجلسة، إنها ناقشت مع أعضاء مجلس الأمن أهمية تنويع طرق وصول الإمدادات إلى غزة برا، خاصة وأنها أسهل وأقل تكلفة، بهدف الحفاظ على إدامة توصيل المساعدات الإغاثية، إضافة إلى أهمية فتح المزيد من المعابر الإضافية.


وحول موضوع انشاء ميناء بحري في غزة، قالت المنسقة الأممية لغزة، إن عددا من الدول الكبرى ستشارك في جهود إنشاء ممر بحري إلى غزة يركز على توصيل المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى محادثاتها في قبرص بهذا الشأن، حيث تقوم حكومتها بالتخطيط وبناء التحالفات مع الدول المستعدة للمشاركة في إنشاء هذا الممر لتوصيل الإمدادات الإنسانية والبضائع التجارية للقطاع.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1709910038129

الملك الإسباني يعلن تضامن بلاده مع غزة

4_news_1709907352

كاميرون: بناء ميناء مؤقت بغزة سيستغرق وقتا

20200131020251251

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

download (2)

شهيدان وجرحى بقصف منزل في حي التفاح بغزة

6538b9434236044f294681f3

قصف إسرائيلي على محيط بلدة كفر شوبا اللبنانية

download (1)

حماس: نرفض نتائج تحقيق إسرائيل حول مجزرة دوار النابلسي

أخبار متعلقة
قصف غزة 2.jpg-785870f2-d4d6-4b19-8dd6-33cae8164700

الأمم المتحدة: المجاعة في غزة أصبحت شبه حتميّة

_copymain_image65df9e16a475e

المقاومة: استشهاد الأطفال جوعا إخفاق للمجتمع الدولي والأمم المتحدة

ط

المندوبة الأميركية: لن نمرر مشروع قرار وقف إطلاق النار بصيغته الحالية

image1170x530cropped

الأمم المتحدة: لا مكان آمن في غزة

1

الأمم المتحدة تحذر: غزو رفح سيقود إلى مذبحة

8

مسؤول أممي: التدمير الكثيف في غزة يرقى لجريمة حرب