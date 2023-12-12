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مقتل 11 جنديا واستهداف 7 آليات صهيونية بعملية كبيرة في غزة اليوم

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مقتل 11 جنديا واستهداف 7 آليات صهيونية بعملية كبيرة في غزة اليوم

الثلاثاء، 12-12-2023 03:15 م

مقتل 11 جنديا واستهداف 7 آليات صهيونية بعملية كبيرة في غزة اليوم

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الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام عن مقتل 11 جنديا صهيونيا بعمليات قتالية كبيرة اليوم في غزة 

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حيث قالت كتائب القسام انها تمكنت من  استهداف 7 آليات عسكرية بالقذائف والعبوات المضادة للدروع منها دبابة "الملك - القائد" وناقلة جند يعتليها 3 جنود والإجهاز على طاقمها ، كما اشتبكوا مع جنود فرق الإنقاذ الذين حاولوا إسعاف طاقم دبابة "باز3" وقتلوا عدداً منهم 

واضافت انهم استهدفوا قناص صهيوني بقذيفة  "RPG" وخاضوا اشتباكات ضارية مع قوات العدو الراجلة في عدة مناطق من مسافة صفر  حيث أكدوا خلالها مقتل 11 جنديا صهيونياً بشكل مباشر والاستيلاء على عتاد بعض الجنود القتلى ومتعلقاتهم وإيقاع غيرهم بين قتيل وجريح


 




 

 


 

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