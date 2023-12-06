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القسام ينشر مشاهد جديدة لتفحم دبابات الاحتلال في حي الشجاعية - فيديو

الأربعاء، 06-12-2023 07:40 م

القسام ينشر مشاهد جديدة لتفحم دبابات الاحتلال في حي الشجاعية - فيديو

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الوكيل الإخباري - بيّن مقطع فيديو مسجل، تمكّن مقاتلو كتائب القسام من استهداف عدد من الدبابات والآليات الإسرائيلية، في حي الشجاعية، بغزة.

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وأظهر الفيديو اندلاع النيران في الدبابات وتفحمها بشكل كامل. 


ويظهر صوت أحد مقاتلي الكتائب وهو يؤكد تفحم جنود الاحتلال وهم داخل الدبابة.

 

واعلن الاحتلال بوقت سابق من اليوم، عن مقتل 10 من جنوده وضباطه خلال 24 ساعة، في المعارك الدائرة بمختلف محاور قطاع غزة. 


 




 

 


 

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