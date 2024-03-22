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الجمعة، 22-03-2024 01:32 م

مقررة أممية: جرائم إسرائيل قد تشغل الجنائية الدولية لـ50 عاما

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الوكيل الإخباري- قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز إن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يمكن أن تشغل المحكمة الجنائية الدولية على مدى الخمسين عاما المقبلة.

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جاء ذلك في منشور عبر حسابها بمنصة "إكس" نشرت فيه فيديو يظهر اغتيال الجيش الإسرائيلي  لـ 4 مدنيين فلسطينيين في مدينة خانيونس جنوب القطاع بواسطة طائرة مسيرة مسلحة.


وقالت: الكم الهائل من الأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة خلال الأشهر الستة الماضية قد يجعل المحكمة الجنائية الدولية مشغولة طوال العقود الخمسة المقبلة، خاصة في ظل وتيرة المحاكمة الحالية.


 




 

 


 

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