الخميس 04-01-2024
الوكيل الاخباري
 

بيان صادر عن القوات المُسلّحة الأردنية مساء الخميس

النفط يواصل الارتفاع وسط مخاوف تتعلق بإمدادات الشرق الأوسط

213 ألف زائر لموقع المغطس العام الماضي

جامعة الزرقاء تنظم يوما تدريبيا لضباط شرطة الزرقاء

الحكومة: العمل جار على إعداد مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة

الإدارة المحلية: ورشة عمل تعريفية حول العطاءات بأسلوب العمالة المكثفة

انسحاب جيش الاحتلال من مخيم نور شمس بالضفة

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لدعم جهود جنوب افريقيا لمحاكمة الاحتلال بالعدل الدولية

شباب فرسان التغيير يثمنون مواقف الملك لنصرة ودعم الأشقاء الفلسطينيين

صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 22438

عاجل

انسحاب جيش الاحتلال من مخيم نور شمس بالضفة

الخميس، 04-01-2024 03:35 م

تشييع جثمان صالح العاروري في بيروت - بث مباشر

11


الوكيل الإخباري - انطلقت جنازة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، الذي اغتاله الاحتلال في بيروت.

اضافة اعلان


وحُمل جثمان الشيخ صالح العاروري على الأكتاف  لتتم الصلاة عليه في مسجد الإمام علي في بيروت.

 

رابط البث المباشر على تيليجرام حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"  : انقر هنا



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
110110

انسحاب جيش الاحتلال من مخيم نور شمس بالضفة

290739

صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 22438

00063709428864513183483656300376

الاحتلال يحرق مركبة ويعطب كاميرات مراقبة في نحالين غرب بيت لحم

s7201499024

القسام تعلن تفجير عبوة في قوة إسرائيلية بالنصيرات

WhatsApp Image 2024-01-04 at 3.17.19 PM

الجيش الإسرائيلي: 1600 جندي يعانون مشكلات نفسية منذ هجوم 7 أكتوبر

1704359987-1431364560

تشييع جثمان الشهيد أسيد بني عودة في طوباس

أخبار متعلقة
659675ad4236045e3c1369f6

"حماس" تدعو إلى المشاركة في تشييع صالح العاروري في بيروت اليوم

014

بالتفاصيل.. مصدر أمني لبناني يكشف طريقة اغتيال العاروري

555

حماس تنعى 7 من قادتها ومقاتليها

Q3NFs26YFYLjVVMRHoayPaA4QISaKDwIa9EUK8u9

تفاصيل عملية اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري بلبنان

074

مسؤول أميركي: "إسرائيل" المسؤولة عن اغتيال صالح العاروري

00741

ارتفاع حصيلة الشهداء في انفجار الضاحية الجنوبية في بيروت الى 6 شهداء