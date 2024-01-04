تشييع جثمان صالح العاروري في بيروت - بث مباشر

الوكيل الإخباري - انطلقت جنازة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، الذي اغتاله الاحتلال في بيروت.
وحُمل جثمان الشيخ صالح العاروري على الأكتاف لتتم الصلاة عليه في مسجد الإمام علي في بيروت.
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#فيديو | وصول جثمان الشيخ صـ.ـالـ.ـح الـ.ـعـ.ـاروري ورفاقه إلى مسجد الإمام علي في #بيروت #الوكيل_الإخباري pic.twitter.com/xs9Xs3ehpk— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 4, 2024
الشيخ صالح العاروري إلى مثواه الأخير.. pic.twitter.com/nut0QT4igT— Yasser (@Yasser_Gaza) January 4, 2024