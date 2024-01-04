تشييع جثمان صالح العاروري في بيروت - بث مباشر

الوكيل الإخباري - انطلقت جنازة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، الذي اغتاله الاحتلال في بيروت.

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وحُمل جثمان الشيخ صالح العاروري على الأكتاف لتتم الصلاة عليه في مسجد الإمام علي في بيروت.

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