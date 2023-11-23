الخميس 23-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الأمن العام يوضّح تفاصيل الفيديو الذي يجري تداوله لدهس أحد رقباء السير

حزب الله: المقاومة قتلت 4 جنود إسرائيليين

القسام تكشف تفاصيل الهدنة الإنسانية في غزة

قطر: الهدنة في غزة ستبدأ غدا الساعة 7 صباحا

الاحتلال يدمر 3 مساجد بخان يونس

القسام: قصفنا مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية

التربية تنشر أرقام جلوس طلبة التوجيهي - رابط

عقل يتوقع انخفاضاً ملحوظاً على أسعار المحروقات في الأردن الشهر القادم

سرايا القدس: قصفنا حشودا عسكرية بمحور نتساريم

قبيل الهدنة .. كتائب القسام تقصف تحشدات للعدو

عاجل

حزب الله: المقاومة قتلت 4 جنود إسرائيليين

الخميس، 23-11-2023 05:45 م

نادي الأسير يعلن اعتقال 90 فلسطينيا في الضفة

655f4d224236043c0074e2c4


الوكيل الإخباري - أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال القوات الإسرائيلية نحو 90 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية منذ مساء أمس الأربعاء، وحتى صباح اليوم الخميس.

اضافة اعلان


وجاء في بيان نادي الأسير الفلسطيني: "شنت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس حملة اعتقالات واسعة طالت 90 مواطنا على الأقل في الضفة الغربية، بينهم سيدة من طوباس، وأسرى سابقون.


ووفقا لنادي الأسير تركزت عمليات الاعتقال في بلدة عزون في مدينة قلقيلية والتي طالت 36 مواطنا، ومخيم العروب في مدينة الخليل، فيما توزعت باقي الاعتقالات على غالبية محافظات الضّفة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
جيش اس

حزب الله: المقاومة قتلت 4 جنود إسرائيليين

170054328410625900

القسام تكشف تفاصيل الهدنة الإنسانية في غزة

655cec7d42360401d80127ea

قطر: الهدنة في غزة ستبدأ غدا الساعة 7 صباحا

9

الاحتلال يدمر 3 مساجد بخان يونس

20201015_settlers_cut_down_300_olive_trees_in_al_jabah_hebron_district

مستعمرون يقطعون أشجار مثمرة ويدمرون خيمة في الخليل

قسام

القسام: قصفنا مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-11-20 at 5.06.29 PM

عباس يرفض مخططات الاحتلال بشأن غزة

elaosboa48319-1

كتائب القسام بالضفة تعلن مسؤوليتها عن عملية مفرق بيت ليد

WhatsApp Image 2023-11-08 at 11.16.18 PM

المؤسسة العسكرية الإسرائيلية: الضفة على وشك تصعيد كبير

quUMpLzqMnLlLlUD8vQh17TD5F2egeWVlOTH90ny

إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في نابلس

6541f4544236044cb442d1b6

بوريل "قلق" من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية

653b7f00423604362e6634dd

إسرائيل تصدر أمرا بهدم منزل رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" في رام الله