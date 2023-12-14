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الخميس، 14-12-2023 12:50 م

نتنياهو: أريد من قواتنا أن تستمر بحرب غزة حتى آخر جندي

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الوكيل الاخباري - تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "بمواصلة الحرب في غزة حتى النصر وإبادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

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وقال نتنياهو، خلال اجتماع أمني: "أريد من قواتنا أن تستمر حتى آخر جندي، سنستمر حتى النهاية، حتى النصر، حتى إبادة حماس لا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك".


وأضاف: أن "الحرب ستكون صعبة لكنني أرصد بوادر عملية انكسار ونحن عازمون على الاستمرار حتى النهاية والقضاء على هذا حماس"، متابعا: "النصر الحاسم على حماس سيوفر لنا ميزات كثيرة من قوة الردع والإقناع فالجميع يراقبون الوضع ويريدون معرفة من هو المنتصر".


 




 

 


 

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