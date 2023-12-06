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الأربعاء، 06-12-2023 06:54 ص

نتنياهو يثير غضب عائلات الرهائن المفرج عنهم خلال لقائهم

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الوكيل الاخباري - أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غضب عائلات الرهائن الذين أفرجت عنهم حركة "حماس"، وقد وصفوا ما يفعله نتنياهو وحكومته بالمسرحية الهزلية.

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والتقى نتنياهو مع عائلات الرهائن العائدين يوم الثلاثاء

في مواجهة وصفها بعض الحاضرين بأنها كانت صاخبة ومليئة بالغضب.


وتزامن الاجتماع مع استمرار الجيش الإسرائيلي في حربه ضد قطاع غزة، بعد هدنة دامت أسبوعا وتخللتها عودة أكثر من 100 رهينة من القطاع، فيما لا يزال مصير بقية الأسرى وعددهم 138 مجهولا.


وقد أثارت كلمة نتنياهو غضب الحاضرين الذين وصفوها بأنها ضرب من المغالطات و"مسرحية هزلية"، وفيها "إهانة لذكاء عائلات الأسرى".


ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن أحد الحاضرين قوله: "لن أخوض في تفاصيل ما جرى مناقشته في الاجتماع، لكن هذا الأداء برمته كان قبيحا ومهينا وفوضويا"، مضيفا أن الحكومة نسجت "مسرحية هزلية" من هذه القضية.


وقال إن الحكومة الإسرائيلية تروج وتدعي أنها هي من أفرجت عن الأسرى، "لكن الحقيقة هي أن رئيس حركة حماس يحيى السنوار هو من أعاد أهلنا، وليس هم".


 




 

 


 

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