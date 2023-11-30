فيديو - أسير صهيوني لدى كتائب القسام يوجه رسالة لنتنياهو

الوكيل الاخباري - نشرت كتائب القسام رسالة الأسير الصهيوني يردن بيباس الذي قتلت طائرات الاحتلال زوجته شيري وطفليه كفير وأرئيل إلى رئيس حكومة الاحتلال.

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وقال بيباس عبر المقطع " بنيامين نتنياهو أرجو أن توافق على إعادة جثامين عائلتي إلى إسرائيل لدفنهم هناك .. أرجو ذلك".

وكانت صحيفة هآرتس قالت إن إسرائيل أبلغت الوسطاء أنها لن تفرج عن أسرى فلسطينيين أحياء مقابل تسليم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جثامين إسرائيليين.

