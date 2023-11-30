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سلاح الجو الأردني ينفذ عملية إنزال جوي في غزة للمرة الثالثة - صور

الخميس، 30-11-2023 09:55 م

فيديو - أسير صهيوني لدى كتائب القسام يوجه رسالة لنتنياهو

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الوكيل الاخباري - نشرت كتائب القسام رسالة الأسير الصهيوني يردن بيباس الذي قتلت طائرات الاحتلال زوجته شيري وطفليه كفير وأرئيل إلى رئيس حكومة الاحتلال.

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وقال بيباس عبر المقطع " بنيامين نتنياهو أرجو أن توافق على إعادة جثامين عائلتي إلى إسرائيل لدفنهم هناك .. أرجو ذلك".

 

وكانت صحيفة هآرتس قالت إن إسرائيل أبلغت الوسطاء أنها لن تفرج عن أسرى فلسطينيين أحياء مقابل تسليم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جثامين إسرائيليين.

 


 




 

 


 

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