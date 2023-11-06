هجوم عنيف من الأزهر على إسرائيل

الوكيل الإخباري - شن رئيس جامعة الأزهر في مصر هجوما عنيفا على إسرائيل، مشيرا إلى أن "الكيان الصهيوني المحتل لا يراعي حرمة الإنسانية".



وقال رئيس جامعة الأزهر، سلامة داود، إن: "الكيان الصهيوني المحتل لأرض ‏فلسطين الشقيقة كيان غاصب وعنصري، لا يراعي حرمةً للإنسانية ويمارس إبادة جماعية ضد ‏الفلسطينيين، ويعتدي بشكل وحشي على حق الشعب الفلسطيني وحريته، بما ينافي ويعادي ‏مبعث الرسل والأنبياء -وفي مقدمتهم سيدنا موسى عليه السلام- الذين أرسلوا بالأديان حتى ‏تكون نبراسا يضيء للناس طريق السلام والعدل والهدى والرحمة والنجاة."‏

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وأكد خلال الكلمة الافتتاحية بالملتقى الفقهي الرابع لمركز الأزهر ‏العالمي للفتوى الإلكترونية بعنوان: "هيئات ومؤسسات الفتوى ودورها في دعم القضية ‏الفلسطينية"، أن للأزهر الشريف والإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، دور ‏كبير في نصرة الشعب الفلسطيني وتبصير الناس بالقضية الفلسطينية، وهناك مواقف راسخة ‏للأزهر تؤكد أن فلسطين أرض مقدسة وحق عربي أصيل للإسلام والمسلمين، وأن للشعب ‏الفلسطيني حق في الدفاع عن أرضه والتصدي لمحاولات المحتل الغاشم لطمس الهوية العربية ‏والإسلامية.‏



وشدد على أن المسؤولية الملقاة على عاتق مؤسسات الفتوى ورجالهم كبيرة في توضيح ‏وشرح أهمية وبيان الحقائق المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

واختتم رئيس جامعة الأزهر كلمته بأن "الاحتلالات لا تدوم، وعاجلا أم آجلا سيطرد هذا الإجرام ‏الصهيوني من الشرق، وستعود فلسطين قريبا إلى أهلها حرة عزيزة ودولة مستقلة عاصمتها ‏القدس الشريف، وسيأتي يوم قريب نجول فيه أرض فلسطين العربية الحرة، بأمن وسلام من ‏شمالها لجنوبها، ومن شرقها لغربها".‏

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