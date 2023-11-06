هجوم عنيف من الأزهر على إسرائيل

الوكيل الإخباري - شن رئيس جامعة الأزهر في مصر هجوما عنيفا على إسرائيل، مشيرا إلى أن "الكيان الصهيوني المحتل لا يراعي حرمة الإنسانية".
وقال رئيس جامعة الأزهر، سلامة داود، إن: "الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين الشقيقة كيان غاصب وعنصري، لا يراعي حرمةً للإنسانية ويمارس إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، ويعتدي بشكل وحشي على حق الشعب الفلسطيني وحريته، بما ينافي ويعادي مبعث الرسل والأنبياء -وفي مقدمتهم سيدنا موسى عليه السلام- الذين أرسلوا بالأديان حتى تكون نبراسا يضيء للناس طريق السلام والعدل والهدى والرحمة والنجاة."
وأكد خلال الكلمة الافتتاحية بالملتقى الفقهي الرابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بعنوان: "هيئات ومؤسسات الفتوى ودورها في دعم القضية الفلسطينية"، أن للأزهر الشريف والإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، دور كبير في نصرة الشعب الفلسطيني وتبصير الناس بالقضية الفلسطينية، وهناك مواقف راسخة للأزهر تؤكد أن فلسطين أرض مقدسة وحق عربي أصيل للإسلام والمسلمين، وأن للشعب الفلسطيني حق في الدفاع عن أرضه والتصدي لمحاولات المحتل الغاشم لطمس الهوية العربية والإسلامية.
وشدد على أن المسؤولية الملقاة على عاتق مؤسسات الفتوى ورجالهم كبيرة في توضيح وشرح أهمية وبيان الحقائق المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
واختتم رئيس جامعة الأزهر كلمته بأن "الاحتلالات لا تدوم، وعاجلا أم آجلا سيطرد هذا الإجرام الصهيوني من الشرق، وستعود فلسطين قريبا إلى أهلها حرة عزيزة ودولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، وسيأتي يوم قريب نجول فيه أرض فلسطين العربية الحرة، بأمن وسلام من شمالها لجنوبها، ومن شرقها لغربها".