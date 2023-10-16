هروب جماعي في الكنيست عقب إطلاق رشقة صواريخ - فيديو

الوكيل الاخباري - دوت انفجارات ضخمة في مدينة القدس وانطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب بعد هجوم صاروخي كبير من قطاع غزة قبل قليل.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إخلاء الكنيست بعد إطلاق الصواريخ في وقت كان فيه أركان الحكومة الإسرائيلية مجتمعين في القدس، وجرى إنزال كافة الوزراء ورئيسهم بنيامين نتنياهو إلى الملاجئ.

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