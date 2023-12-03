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الأحد، 03-12-2023 02:30 م

هيئة الاسرى : الاحتلال حول المعتقلات إلى مقابر للأحياء

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الوكيل الإخباري- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن وتيرة الاعتداءات على المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي تسير بمنحنى متصاعد منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في ظل تعتيم شديد من قبل ادارة المعتقلات.

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وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن إدارة معتقلات الاحتلال تمنع زيارات الأهل والمحامين، وعزلت المعتقلين بشكل كامل عن العالم الخارجي، وخلال الفترة ذاتها استشهد 6 معتقلين نتيجة التعذيب الشديد، لافتة إلى أن الاحتلال حول المعتقلات إلى مقابر للأحياء .


كما تعرضت الأقسام الى اقتحامات شبه يومية، يقوم خلالها الجنود بالاعتداء على المعتقلين بالضرب المبرح بالهراوات والبنادق والغاز والأعيرة المطاطية، ما أدى الى اصابتهم بالرضوض والكدمات والجروح العميقة.


وبينت الهيئة أن الهجمة الشرسة على المعتقلين، تتزامن مع غياب دور المؤسسات الحقوقية والإنسانية في توفير أدنى حماية ومتابعة لأوضاعهم وحقوقهم، التي تنتهك بشكل واضح وبوتيرة يومية وتمارس بحقهم سياسة القتل البطيء.

 




 

 


 

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