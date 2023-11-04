مؤسسات الأسرى الفلسطينية : 2070 حالة اعتقال و1034 أمر اعتقال إداري خلال الشهر المنصرم

الوكيل الإخباري - استعرضت مؤسسات الأسرى أبرز المعطيات حول عمليات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وواقع المعتقلين في ضوء العدوان الشامل والإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

اضافة اعلان



وقالت المؤسسات (هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة – القدس)، في تقرير لها، امس الجمعة، إنها وثقت 2070 حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر، من بينها 145 طفلا، وأكثر من 55 امرأة.



وأضافت أن التحول الأبرز على معطيات المعتقلين، هو التصاعد الكبير في جريمة الاعتقال الإداري، إذ أصدر الاحتلال خلال تشرين الأول 1034 أمر اعتقال إداري، من بينها 904 أوامر جديدة، و130 أمر تجديد.



وفا