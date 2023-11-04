السبت 04-11-2023
الوكيل الاخباري

من عمّان .. ميقاتي لبلينكن : اسرائيل تنتهج سياسة الأرض المحروقة

بقذائف الهاون .. كتائب القسام تقصف تجمع الآليات للعدو

الاحتلال يقصف مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين بمخيم جباليا

فاو: تراجع أسعار الأغذية عالمياً باستثناء منتجات الألبان

الغارات الإسرائيلية دمرت 3 مساجد في غزة منذ صباح اليوم السبت

الأونروا: الفلسطيني في غزة يعيش على قطعتي خبز يوميا

غزة: استشهاد 46 صحفيا منذ بدء العدوان

الاحتلال يقصف منزل إسماعيل هنية

رويترز: حماس مستعدة لحرب طويلة ولديها مخزون كاف من الأسلحة والصواريخ

الاحتلال يعتقل 6 شبان من جنين

عاجل

بقذائف الهاون .. كتائب القسام تقصف تجمع الآليات للعدو

السبت، 04-11-2023 09:35 ص

مؤسسات الأسرى الفلسطينية : 2070 حالة اعتقال و1034 أمر اعتقال إداري خلال الشهر المنصرم

QNA_OCCUPATION_03112023


الوكيل الإخباري - استعرضت مؤسسات الأسرى أبرز المعطيات حول عمليات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وواقع المعتقلين في ضوء العدوان الشامل والإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

اضافة اعلان


وقالت المؤسسات (هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة – القدس)، في تقرير لها، امس  الجمعة، إنها وثقت 2070 حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر، من بينها 145 طفلا، وأكثر من 55 امرأة.


وأضافت أن التحول الأبرز على معطيات المعتقلين، هو التصاعد الكبير في جريمة الاعتقال الإداري، إذ أصدر الاحتلال خلال تشرين الأول 1034 أمر اعتقال إداري، من بينها 904 أوامر جديدة، و130 أمر تجديد.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
RtwrVgCimYsvISDsLQjYaqfB9xIMSiLKgK89Lakt

قوات الاحتلال تعتقل 55 فلسطينيا في الضفة الغربية اليوم

6545f92442360419792fdd39

"نيويورك تايمز": إسرائيل استخدمت "ثاني أكبر قنبلة" بترسانتها في جباليا وإدارة بايدن تطلب تفسيرا

٨٨

بقذائف الهاون .. كتائب القسام تقصف تجمع الآليات للعدو

thumb_396307_700_420_0_0_exact

الاحتلال يقصف مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين بمخيم جباليا

1

الغارات الإسرائيلية دمرت 3 مساجد في غزة منذ صباح اليوم السبت

4444444

الأونروا: الفلسطيني في غزة يعيش على قطعتي خبز يوميا

أخبار متعلقة
اعتقال.jpg-f6fccb5d-c919-4a73-9c76-ed336d69687a

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من الخليل

-1958121651

الاحتلال يعتقل 3 شبان من القدس

2 (29)

أول تعليق من ذوي الاسيرة الاسرائيلية الذي رفض الاحتلال استلامها

06123218283591708300441831333802

معتقلان من جنين يدخلان عامهما الـ21 في الأسر

11

الاحتلال يحتجز أغلبية عمال غزة في معسكر "عناتوت" دون محاكمة أو حتى تمثيل قانوني

الاسرى-1-1

الاحتلال يمنع زيارة الاسرى حتى نهاية الاسبوع الجاري