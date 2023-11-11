وزراء خارجية التعاون الإسلامي يبحثون التطورات في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- بدأ في العاصمة السعودية الرياض، يوم امس الجمعة، اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للقمة الإسلامية الاستثنائية الثامنة، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

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وجرى خلال الاجتماع، مناقشة جدول أعمال القمة الإسلامية الطارئة بشأن التطورات في قطاع غزة، ومشروع البيان الختامي.



وتنعقد القمة الاستثنائية التي تستضيفها السعودية اليوم السبت، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقفٍ فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية المشتركة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).