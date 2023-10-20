قمة مجلس التعاون وآسيان تعبر عن القلق إزاء التطورات في غزة

الوكيل الإخباري - أعرب قادة الدول المشاركة في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول رابطة الآسيان، التي انطلقت فعالياتها اليوم الجمعة في الرياض، عن بالغ القلق حيال تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

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وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد اتفق القادة على إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة وغيرها من الضروريات والخدمات الأساسية بأعلى قدر من الفعالية والكفاءة، بالإضافة إلى استعادة الكهرباء والماء، والسماح بإيصال الوقود والغذاء والدواء دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة.



ودعا القادة جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وخصوصا مبادئ وأحكام اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، كما دعوا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى والمعتقلين المدنيين، وخاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.



وحث القادة جميع الأطراف المعنية على العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع، وفقاً لحل الدولتين بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

بترا