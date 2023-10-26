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الخميس، 26-10-2023 10:17 م

وسائل الإعلام: الجيش الإسرائيلي يجري مناورات في منطقة مشابهة لقطاع غزة

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الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن القوات الإسرائيلية أجرت تدريبات في ميادين صممت بتضاريس مشابهة لقطاع غزة استعدادا لعملية برية في القطاع.

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وحسب الصحيفة: "شاركت مجموعة من الجنود الإسرائيليين في تمرين اجتياح قرية من الصحراء.


ويشير المنشور إلى أنه تم تشيد "مكان مصغر يحاكي غزة" في عام 2006 كمركز تدريب، تابع للقوات البرية الإسرائيلية. ويضم 600 مبنى لإعداد وتدريب العسكريين للعمليات القتالية في الأنفاق والمساجد والأسواق. كما يمتلك الجيش الإسرائيلي قاعدة مماثلة في الشمال تحاكي مدينة لبنانية.

ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضغوط داخلية متزايدة لشن هجوم بري واسع النطاق ضد حماس في غزة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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