مجلس الإفتاء الفلسطيني يحذر من مخاطر استمرار اقتحامات المستوطنين للأقصى

الوكيل الاخباري - حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من مخاطر تواصل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وأداء الطقوس التلمودية في ساحاته.

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وندد المجلس في بيان صدر عنه، عقب اجتماعه برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، برفع سلطات الاحتلال لافتات عند مدخل باب المغاربة لتشجيع المستوطنين على الاقتحامات، محذرا مما يروج له اليمين الإسرائيلي المتطرف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك.



وأدان المجلس جريمة قتل الأسير ناصر أبو حميد، مكبلاً بقيوده بعد صراع مرير مع احتلال بغيض ومرض عضال، استفحل في جسده بسبب تعمد الإهمال الطبي من قبل سجانيه.

وفا