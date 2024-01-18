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الخميس، 18-01-2024 02:21 م

104 يوماً على العدوان .. شهيدان في خانيونس ودوي انفجارات في بيت حانون وبيت لاهيا

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الوكيل الإخباري - استُشهد فلسطينيان ، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمنطقة عبسان شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة.

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وقالت مصادر صحفية، إن دوي انفجارات عنيفة هزت محيط بيت حانون وبيت لاهيا شمال القطاع، دون ورود أي معلومات عن إصابات.


كما قصفت طائرات الاحتلال مبنى تابعا للجامعة الإسلامية في مدينة غزة، ما أدى إلى تضرره بشكل كبير.


وبعد منتصف الليلة، قصف طائرات الاحتلال منزلا مأهولا لعائلة الزاملي في حي الجنينة في رفح شرق رفح، ما أدى إلى ارتقاء 16 شهيدا على الأقل.


وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مناطق متفرقة من القطاع، خاصة شرقي محافظة خانيونس والنصيرات وجباليا والمغازي ورفح، تخللتها انفجارات وسط مدينة خان يونس.


فيما تواصل مدفعية الاحتلال قصف مناطق  جنوب قطاع غزة ووسطها وشمالها، ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


وجرى انتشال جثامين 12 شهيدا إلى مجمع ناصر الطبي، جراء القصف المتواصل جنوب القطاع.


ولليوم السابع على التوالي، يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل.


وهذه هي المرة السابعة، التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، علما أن تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان في البنية التحتية، ونقص الوقود بسبب الحصار، أديا إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.


وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 24448 شهيدا، و61504 مصاب، فيما لا يزال الآلاف من المفقودين تحت الأنقاض.


 




 

 


 

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